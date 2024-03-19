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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 19-3-2024 في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

أسعار الذهب برمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 19-3-2024 برمضان 

عيار 24 بيع 3,429جنيها شراء 3,486 جنيها.


عيار 22 بيع 3,143جنيها شراء 3,195 جنيها.


عيار 21 بيع 3,000جنيها شراء 3,050 جنيها.


عيار 18 بيع 2,571جنيها شراء 2,614 جنيها.


عيار 14 بيع 2,000جنيها شراء 2,033 جنيها.


عيار 12 بيع 1,714 جنيهاشراء 1,743 جنيها.


الاونصة بيع 106,629جنيها شراء 108,406 جنيها.


الجنيه الذهب بيع 24,000جنيها شراء 24,400 جنيها.


الكيلو بيع 3,428,571جنيها شراء 3,485,714 جنيها.
 

سعر الذهب أمس برمضان18-3-2024

عيار 24 بيع 3,371 جنيها.. شراء 3,417 جنيها.


عيار 22 بيع 3,090 جنيها.. شراء 3,132 جنيها.


عيار 21 بيع 2,950 جنيها.. شراء 2,990 جنيها.


عيار 18 بيع 2,529 جنيها.. شراء 2,563 جنيها.


عيار 14 بيع 1,967 جنيها.. شراء 1,993 جنيها.


عيار 12 بيع 1,686 جنيها.. شراء 1,709 جنيها.


الاونصة بيع 104,851 جنيها.. شراء 106,273 جنيها.


الجنيه الذهب بيع 23,600 جنيها.. شراء 23,920 جنيها.


الكيلو بيع 3,371,429 جنيها.. شراء 3,417,143 جنيها.
 

سعر الذهب أول امس 17-3-2024


عيار 24 بيع 3,331 جنيها.. شراء 3,366 جنيها.


عيار 22 بيع 3,054 جنيها.. شراء 3,085 جنيها.


عيار 21 بيع 2,915 جنيها.. شراء 2,945 جنيها.


عيار 18 بيع 2,499 جنيها.. شراء 2,524 جنيها.


عيار 14 بيع 1,943 جنيها.. شراء 1,963 جنيها.


عيار 12 بيع 1,666جنيها.. شراء 1,683 جنيها.


الاونصة بيع 103,607 جنيها.. شراء 104,674 جنيها.


الجنيه الذهب بيع 23,320 جنيها.. شراء 23,560 جنيها.


الكيلو بيع 3,331,429 جنيها.. شراء 3,365,714 جنيها.

 

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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