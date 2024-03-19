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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المتحدة تنتهي من تصميم حافلة منتخب كرواتيا لاستخدامها ببطولة كأس عاصمة مصر

حافلة كرواتيا
حافلة كرواتيا

كشفت الشركة المتحدة للرياضة، الستار، عن الحافلة الخاصة بمنتخب كرواتيا الذي يشارك في بطولة كأس عاصمة مصر، التي تستضيفها مصر خلال شهر مارس الجاري. 

وكتب حساب الشركة المتحدة عبر فيس بوك: المتحدة للرياضة تنتهي من تصميم الحافلة الخاصة بمنتخب كرواتيا أثناء بطولة كأس عاصمة مصر

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وتصل خلال ساعات بعثة إعلامية كرواتية الي مصر لتغطية مشاركة منتخب بلادها في بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.

ويسبق الوفد الإعلامي بعثة منتخب كرواتيا المقرر وصوله بعد غد الخميس ، ويقوم الوفد الإعلامي بعمل فيلم تسجيلي عن محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي وكذلك عن مصر

ويصور الوفد الإعلامي فيلما تسجيليا عن محمد صلاح، نجم منتخب «الفراعنة» وليفربول الإنجليزي، وكذلك عن مصر، واستضافتها للبطولة والملاعب والمناطق الساحرة في أم الدنيا.

وتستضيف مصر النسخة الأولى من البطولة الدولية كأس «عاصمة مصر»، بمشاركة 4 دول هي: مصر ونيوزيلاندا وكرواتيا وتونس، وتقام مباراة الافتتاح بين مصر ونيوزيلندا، والنهائي يوم 26 مارس الجاري. 

المتحدة كرواتيا

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