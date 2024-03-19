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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مي القاضي: صيد العقارب مسلسل مميز.. وسعيدة بالعمل مع غادة عبد الرازق

مي القاضي
مي القاضي

عبرت الفنانة مي القاضي عن سعادتها بردود الأفعال التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، والذي يشارك في الماراثون الرمضاني 2024، محققا ردود أفعال إيجابية للغاية على المستوى الجماهيري.

وأشارت مي القاضي في بيان صحفي، إلى أنها سعيدة بالتواجد في عمل ضخم ذو قصه مميزة مثل صيد العقارب، لافتة إلى أن ردود الأفعال التي جاءتها على الدور والمسلسل ككل كانت مميزة ومليئة بالإيجابية، لما فيها من تفاصيل تظهر مدى تعلق الجمهور بشخصيات المسلسل، ومدى تفاعله مع أحداثه .

وأكدت مي القاضي، ان التعاون مع الفنانة غادة عبد الرزاق كان مثمر ومميز ومليء بالتفاصيل الفنية الجيدة التي تظهر للمشاهد خلال متابعته للعمل، لافتة إلى أنها تتمنى تكرار التجربة معها اكثر من مرة قادمة .

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وتجسد القاضي دور الابنة الصغرى للفنان رياض الخولى وتربطها به علاقة خاصة، وتدور احداث شخصيتها في اطار اجتماعي ملىء بالاحداث الدرامية المميزة .

ابطال صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

آخر أعمال مي القاضي الدرامية

وكان آخر أعمال مى القاضى فى الدراما، مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مى القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب وعدد من ضيوف الشرف.

الفنانة مي القاضي الماراثون الرمضاني شريف سلامة عايدة فهمي عتبات البهجة

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