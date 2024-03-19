أخبار الفن .. وفاة مونتيرة مسلسل عتبات البهجة.. شريف سلامة يتحدث عن كامل العدد +1

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

توفيت خلال الساعات الماضية ، المونتيرة زينة مطاوع ، التي كان آخر أعمالها مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان الموسم الحالي .

طرحت منصة شاهد vip الحلقة العاشرة من مسلسل " أشغال شقة " والذي يقوم ببطولته كل من هشام ماجد واسماء جلال ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون .



وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل " أشغال شقة " العديد من الاحداث ، حيث قام كل من حمدي " هشام ماجد " و ياسمين " اسماء جلال " بحلق شعرهما حتي يتخلصوا من حشرة القمل التي اصابت شعرهم .

كشف الفنان شريف سلامة عن سر موافقته على تقديم "كامل العدد + 1" الذى يعرض حاليا فى رمضان، ويشاركه البطولة فيه دينا الشربينى.

وقال شريف سلامة، فى تصريح لـ"صدى البلد": "الجو الأسرى الذى يتسم به مسلسل "كامل العدد + 1" هو الواقع الرئيسى للمشاركة فى المسلسل، خاصة أنه يقدم العديد من القضايا الاجتماعية الأسرية، والتى نحتاج التركيز عليها فى الفترة المقبلة".

أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوى الذى يعرض في المارثون الرمضانى 2024.

قالت الفنانة نشوى مصطفى فى تصريح خاص لصدى البلد :" فى نجم صاعد اسمه نور النبوى مصر تفتخر به ،شاب عنده ثقافة ووعى وقبول و ممثل يتعمل له حساب .

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق انذار الاعلان التشويقي الرسمي للمسلسل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

المسلسل من المقرر أن تعرض اولى حلقاته يوم 16 رمضان الجاري الموافق 26 مارس الجاري.