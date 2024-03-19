شريف سلامة يكشف سر موافقته على تقديم كامل العدد + 1.. خاص

كشف الفنان شريف سلامة عن سر موافقته على تقديم "كامل العدد + 1" الذى يعرض حاليا فى رمضان، ويشاركه البطولة فيه دينا الشربينى.

وقال شريف سلامة، فى تصريح لـ"صدى البلد": "الجو الأسرى الذى يتسم به مسلسل "كامل العدد + 1" هو الواقع الرئيسى للمشاركة فى المسلسل، خاصة أنه يقدم العديد من القضايا الاجتماعية الأسرية، والتى نحتاج التركيز عليها فى الفترة المقبلة".

مسلسل “كامل العدد بلس ١” يعرض حصريا على قناة on وقناة on دراما.

ملخص الأحداث

يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث تواجه الزوجين: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.