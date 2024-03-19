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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشوى مصطفى: نور النبوي ممثل يتعمل له حساب | خاص

صدى البلد

أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوى الذى يعرض في المارثون الرمضانى 2024.

قالت الفنانة نشوى مصطفى فى تصريح خاص لصدى البلد :" فى نجم صاعد اسمه نور النبوى مصر تفتخر به ،شاب عنده ثقافة ووعى وقبول و ممثل يتعمل له حساب .

وأضافت نشوى مصطفى :" إلهام صفى الدين مفاجأة دراما رمضان وهتكون من أهم نجمات الموسم .

مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكما للبيت هو نفسه.

العمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم للأديب إحسان عبد القدوس، والتى صدرت ضمن مجموعته القصصية بعنوان "بنت السلطان" عام 1965، وتناقش أحداثها حول أب يفني عمره كله من أجل أبنائه الستة، ويجعل أسماءهم جميعا تبدأ بحرف الميم، ظنا منه أنه سيصنع من خلالهم امبراطورية تمثل امتدادا له، كما كان هو لوالده، ثم يفاجئ بعد مرور 25 عاما بتمردهم عليه.

يذكر أن النص الأدبي سبق وتم تقديمه مسرحياً بأحداثها الأصلية من بطولة سلامة إلياس، وصلاح السعدني عام 1972، وبنفس العام صاغ الأديب نجيب محفوظ النص الأدبي سينمائياً وقدمتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ولكن بتغير أحداث الرواية الأصلية لتصبح هي البطلة وظهرت خلاله بشخصية موظفة بوزارة التربية والتعليم تتولى مهمة تربية ستة أبناء بعد رحيل والدهم، لكن في ظل انشغالها بهم يظهر صديقها القديم وجسّد شخصيته الفنان الراحل أحمد مظهر، ويرغب في الزواج منها لكنها تفضل أبناءها على مشاعرها نحوه.

ومسلسل " إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي،  حلا شيخة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

الفنان خالد النبوي الفنانة نشوى مصطفى محمد سلامة محمود حافظ مسلسل إمبراطورية ميم

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