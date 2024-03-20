فستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت سيرين عبد النور، مرتدية فستانا طويلا وأنيق باللون الفوشيا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سيرين عبد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت سيرين عبد النور، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سيرين عبد النور