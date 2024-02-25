لوك جديد .. هبة مجدي تثير ضجة بظهورها الأخير

نشرت الفنانة هبة مجدي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت هبة مجدي، مرتديه سوت كاجوال باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هبة مجدي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هبة مجدي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الناعمة وجذابة لتتناسب مع ظهورها المميز.

وإليكم صور هبة مجدي