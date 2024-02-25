بملابس التنس.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة رياضية عبر إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية.

وظهرت نسرين طافش، مرتدية جيب قصيرة باللون الفوشيا مع توب نفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم فيديو نسرين طافش

https://www.instagram.com/reel/C3xFIuYtAx1/?igsh=MWp4bzczN2tocDRsbA==