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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس التنس.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة رياضية عبر إنستجرام |شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية. 

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وظهرت نسرين طافش، مرتدية جيب قصيرة باللون الفوشيا مع توب نفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال أنوثتها. 

كما اختارت نسرين طافش، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم فيديو نسرين طافش 

 https://www.instagram.com/reel/C3xFIuYtAx1/?igsh=MWp4bzczN2tocDRsbA==

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