الدفاع المدني في غزة: القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء وتقصف المباني المحيطة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، إن مستشفى الشفاء محاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

وأضاف بصل في تصريحات لشبكة CNN : "الآن مستشفى الشفاء محاصر، ولا يستطيع أحد الوصول إلى المنطقة"، موضحاً أن عمال الإنقاذ لم يتمكنوا من الوصول إلى الضحايا في المنطقة.

اتهم المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المنازل القريبة من المستشفى، موضحا، إن الناس ما زالوا على قيد الحياة تحت أنقاض المباني السكنية التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية.

وقال بصل: "نتلقى اتصالات واستغاثات بأنهم على قيد الحياة تحت الأنقاض، ولكن للأسف لا نستطيع الوصول إلى المنطقة بسبب وجود القناصة في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء".

وأضاف: "تلقينا نداءات من منطقة الشاطئ غرب مستشفي الشفاء، وهناك شهداء على الطرق".