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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: الاحتلال لم يقدم دلائل على وجود عناصر مسلحة في مجمع الشفاء

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة

قال محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي دليل على وجود قوات عسكرية تابعة لـ حماس في مجمع الشفاء الطبي بـ غزة.

وأضاف عضو المكتب السياسي في حماس في تصريحات صحفية، أن حماس لن تسلم الأسرى الذين لديها مجانا إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك يعملان داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة لإحباط أنشطة حماس.

وأضاف أدرعي في بيان له عبر حسابه على منصة إكس، أن كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشباك" يعملان في هذه الأثناء بشكل دقيق لإحباط أنشطة حركة حماس ولاعتقال عناصرها في منطقة مجمع الشفاء الطبي.

وتابع: "وذلك نظرًا لورود معلومات استخبارية تدل على وجود عناصر تابعة لـ حماس داخل المستشفى، وعن استخدام بنية المجمع التحتية في عملياتهم العسكرية".

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