الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال رفض إخماد حريق بمجمع الشفاء في غزة

قال متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور رائد النمس، إنّ الوضع في مجمع الشفاء سيء للغاية جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اقتحاماته تكررت لإرجاع المجمع إلى حالة التعطل، وهذا ما دأب عليه خلال الفترة السابقة عبر استهدافه أي منشأة صحية.

وأضاف "النمس"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا الاقتحام الإسرائيلي نتج عنه شهداء وإصابات بالإضافة إلى اندلاع حريق في أحد الأقسام ورفض الاحتلال السماح لطواقم الدفاع المدني بإخماد الحريق في تعمد واضح لإلحاق الأذى بكل أقسام المستشفى".

تابع متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: "على مدار العدوان الإسرائيلي الطويل بات الفلسطينيون يواجهون صعوبة كبيرة في القدرة على تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى وحتى من يحتاجون التدخل الطبي، والآن نحن نتحدث عن 30 مستشفى من أصل 36 مسشتفى في الغزة، وحتى المستشفيات المتبقية للعمل تعاني من نقص كبير في الموارد".

