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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجمع الشفاء الطبي يتحول إلى ساحة حرب.. الاحتلال يرتكب جريمة جديدة في غزة

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مجمع الشفاء الطبي يتحول إلى ساحة حرب.. الاحتلال يرتكب جريمة بشعة في غزة".

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقـ.تل 20 مسلحا في مستشفى الشفاء بغزة

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مدير جمعية الإغاثة بغزة: استمرار انقطاع وسائل التواصل مع العاملين بمستشفى الشفاء

من جديد، وفي إصرار واضح على تدمير القطاع الصحي أو بالأحرى ما تبقى منه يعاود جيش الاحتلال استهداف مجمع الشفاء الطبي ضمن سلسلة جرائمه بحق سكان قطاع غزة.

قوات الاحتلال عاودت حججها القديمة وأسانيدها الواهية بوجود ادة من حماس داخل المجمع الطبي، لتتخذ من ذلك الأمر ذريعة لمواصلة حملتها في تدمير المستشفى الأكبر في قطاع غزة.

 

وبخلاف ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال عن تنفيذ عملية دقيقة داخل المسشتفى لن تضر بعمل المجمع، فقد دخلت القوات الإسرائيلية مدعومة بأكثر من 45 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى محيط المستشفى قبل أن تقتحمه من البوابة الجنوبية الغربية.

 

ونفذت حزاما ناريا في محيط المجمع وأطلقت عددا من القذائف داخله بعد حصاره من كل الاتجاهات، ولم يفتها استهداف كل ما يتحرك في محيط المستشفى الذي تحول إلى ساحة حرب بدلا من كونه مجمعا طبيا. 
 

مجمع الشفاء

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