جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقـ.تل 20 مسلحا في مستشفى الشفاء بغزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قـ.تل 20 عنصرًا مسلحا في مستشفى الشفاء بغزة خلال عمليته التي يقوم بها في منطقة المجمع وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الاحتلال أنه احتجز عشرات المشتبه بهم على خلفية عمليته المزعومة.

يأتي ذلك فيما قالت قوات الشهيد عمر القاسم، إن مقاتليها يخوضون إشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بالقرب من مستشفي الشفاء في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته دهمت مجمع مستشفى الشفاء في غزة، في عملية قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنها أدت إلى مقتل عدد من الضحايا، وأشعلت حريقا شديدا في أحد المباني.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على المستشفى بالكامل. وأعلن الجيش في وقت لاحق عن مقتل جندي خلال العملية العسكرية.

وأضاف الجيش، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، أن الجنود كانوا ينفذون "عملية دقيقة"، وأن النيران أطلقت عليهم عندما دخلوا المجمع.

وقال البيان إن "القوات ردت بالذخيرة الحية وإنها تواصل العمل في منطقة المستشفى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل فائق المبحوح، الذي وصفه بأنه "رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي" في حركة حماس، في مستشفى الشفاء.

وأوضح الجيش أن المبحوح هو "المسؤول عن التنسيق بين أجهزة حماس في قطاع غزة".

ودخلت دبابات وعربات عسكرية ثقيلة ساحات المجمع ما أدى لمحاصرة الآلاف داخل غرف وأروقة المستشفى، من بينهم مئات من المرضى والكوادر الطبية وآلاف النازحين.