مدير جمعية الإغاثة بغزة: استمرار انقطاع وسائل التواصل مع العاملين بمستشفى الشفاء

أكد الدكتور عائد ياجي مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، استمرار انقطاع وسائل التواصل مع العاملين بمستشفى الشفاء في قطاع غزة منذ فجر هذا اليوم.

وأضاف "ياجي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "جميع المعلومات التي تصلنا تكون عبر وسائل الإعلام ولا يوجد اتصال مباشر، منذ مساء أمس جرى محاصرة مستشفى الشفاء الطبي وقصف بعض مبانيه وطلب الاحتلال من النازحين والعاملين الخروج من المستشفى".

وتابع مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: "هناك أخبار عن اعتقالات تمت ودفع المئات بل الآلاف من النازحين داخل المسشتفى للخروج منه، وعدد الشهداء والجرحى ليس متاحا حتى الآن، وجميع ما نسمعه في هذا الصدد مصدره وسائل الإعلام".

