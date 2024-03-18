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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تقريرها عن مجاعة غزة.. الأمم المتحدة تتقدم بطلب عاجل لـ إسرائيل

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، إن التقارير الأممية حول انعدام الأمن الغذائي في غزة هي إدانة حقيقية للظروف على الأرض.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف جوتيرتش للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "هذه كارثة من صنع الإنسان بالكامل والتقرير يوضح أنه يمكن وقفها"، داعيًا السلطات الإسرائيلية إلى ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للسلع الإنسانية في غزة.

وحذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن هناك مجاعة متوقعة في شمال غزة من الآن وحتى مايو.

وأفادت وسائل الإعلام المختلفة بأن تقريرًا مدعومًا من الأمم المتحدة أكد أن حوالي نصف سكان غزة يعانون بالفعل من مستوى كارثي من الجوع.

وأكد التقرير أنه لا يزال من الممكن تجنب تفشي المجاعة في غزة من خلال وقف إطلاق النار وزيادة دخول المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل،  أن إسرائيل تسبب الجوع في قطاع غزة وتستخدمه كسلاح حرب.

وقال بوريل خلال افتتاح مؤتمر حول المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل: "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة تؤثر على آلاف الأشخاص، ولا يمكننا الوقوف متفرجين".

وأضاف: "هذا غير مقبول، فالجوع يستخدم كسلاح في الحرب، وإسرائيل تسبب الجوع".

الأمين العام للأمم المتحدة جوتيرتش انعدام الأمن الغذائي السلطات الإسرائيلية مجاعة

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بعد تقريرها عن مجاعة غزة.. الأمم المتحدة تتقدم بطلب عاجل لـ إسرائيل

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