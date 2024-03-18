شرط وحيد للبقاء.. البيت الأبيض يعلق على حظر تيك توك

أكد البيت الأبيض دعمه مشروع قانون يلزم شركة ByteDance الصينية المالكة ببيع تطبيقها تيك توك أو مواجهة حظر على مستوى البلاد.

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية تعترف بمخاوف العديد من المستخدمين الأمريكيين.

وأضاف كيربي خلال مقابلة له مع شبكة ABC News "أريد أن أؤكد مرة أخرى، مرارا وتكرارا، أن الأمر لا يتعلق بالحظر. لا نريد أن نرى حظرا على تيك توك. نحن ندرك أن هناك الكثير من الأشخاص الذين تعتمد حياتهم الاقتصادية عليه".

وتابع "نريد أن نرى انفصالًا عن هذه الشركة الصينية لأننا قلقون، كما ينبغي أن يشعر كل أمريكي بالقلق، بشأن أمن البيانات وما يمكن أن تفعله ByteDance وما يمكن أن يفعله الحزب الشيوعي الصيني بالمعلومات التي يمكنهم استخلاصها من استخدام الأمريكيين لتيك توك.

وأوضح أن الإدارة لا تريد الحظر وإنما تريد بدلاً من ذلك رؤية انفصال تيك توك عن شركة ByteDance المالكة في الصين.

ومن ناحيتها تعارض ByteDance بشدة التشريع الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية وينتظر موافقة مجلس الشيوخ، كما تؤكد أن مخاوف البيانات حول استخدام تيك توك لا أساس لها من الصحة.