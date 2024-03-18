عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شرط وحيد للبقاء.. البيت الأبيض يعلق على حظر تيك توك

البيت الأبيض يعلق
البيت الأبيض يعلق على حظر تيك توك

أكد البيت الأبيض دعمه مشروع قانون يلزم شركة ByteDance الصينية المالكة ببيع تطبيقها تيك توك أو مواجهة حظر على مستوى البلاد.  

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية تعترف بمخاوف العديد من المستخدمين الأمريكيين.

وأضاف كيربي خلال مقابلة له مع شبكة ABC News "أريد أن أؤكد مرة أخرى، مرارا وتكرارا، أن الأمر لا يتعلق بالحظر. لا نريد أن نرى حظرا على تيك توك. نحن ندرك أن هناك الكثير من الأشخاص الذين تعتمد حياتهم الاقتصادية عليه".

وتابع "نريد أن نرى انفصالًا عن هذه الشركة الصينية لأننا قلقون، كما ينبغي أن يشعر كل أمريكي بالقلق، بشأن أمن البيانات وما يمكن أن تفعله ByteDance وما يمكن أن يفعله الحزب الشيوعي الصيني بالمعلومات التي يمكنهم استخلاصها من استخدام الأمريكيين لتيك توك. 

وأوضح أن الإدارة لا تريد الحظر وإنما تريد بدلاً من ذلك رؤية انفصال تيك توك عن شركة ByteDance المالكة في الصين. 

ومن ناحيتها تعارض ByteDance بشدة التشريع الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية وينتظر موافقة مجلس الشيوخ، كما تؤكد أن مخاوف البيانات حول استخدام تيك توك لا أساس لها من الصحة.

البيت الأبيض شركة ByteDance تيك توك حظر تيك توك جون كيربي مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض الصين الحزب الشيوعى الصينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

5 مليارات دولار| مفاجأة بشأن قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. الخير قادم

ترشيحاتنا

كل حاجة بانت.. خطيبة مسلم تعلن انفصالهما

19 مارس.. ذكرى تحرير آخر شبر من سيناء

حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام.. دار الإفتاء ترد

«شادية بقت صباح» و«عبدالوهاب أصبح عبدالمطلب».. حمو بيكا وكزبرة في ورطة بسبب رامز جلال

حماس: الاحتلال لم يقدم دلائل على وجود عناصر مسلحة في مجمع الشفاء

ندمانة.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل خطأ ارتكبته في حياتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

النيران تلتهم ستوديوهات التصوير.. حريق بلاتوهات جودر والمعلم والكبير أوى| تفاصيل

فيديو

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ