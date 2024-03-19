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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4.441 مليار ريال.. المركز الوطني لإدارة الدين السعودي يغلق طرح مارس 2024

صدى البلد

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2024 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

ووفقا لبيان المركز، تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.441 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وأربع مئة وواحد وأربعون مليون ريال سعودي).

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وبحسب البيان، قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 203 ملايين ريال سعودي (مئتان و ثلاثة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 3.697 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وست مئة وسبعة وتسعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 540 مليون ريال سعودي (خمس مئة وأربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039ميلادي.

المركز الوطني لإدارة الدين السعودي المستثمرين برنامج صكوك الريال السعودى

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