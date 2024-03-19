عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الخميس.. "عرفت الهوى" ثاني أمسيات المسرح القومى في رمضان

خالد جلال
خالد جلال

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمسية "عرفت الهوي " فى التاسعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل، على المسرح القومى بالعتبة، وتستمر حتى يوم السبت ٢٣ مارس الجارى، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

"عرفت الهوى" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، وهى ضمن مجموعة من الأمسيات الدينية التى ستقيمها الفرقة خلال شهر رمضان الكريم .

بــ"راشومون" و"حواديتنا".. ثقافة أسيوط تواصل عروض نوادي المسرح الإقليمي

29 مارس.. نسمة عبدالعزيز تحيي حفلا موسيقيا على المسرح المكشوف

تتضمن الأمسية مجموعة من الأشعار في العشق الإلهي من قصائد رابعة العدوية وابن الفارض والحلاج والسهروردي وغيرهم إلى جانب جزء من قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي بالإضافة لقصائد معاصرة لأحمد بخيت وعمرو فرج لطيف.

أمسية "عرفت الهوى" ألحان وغناء محمد عزت، غناء وعد وملكة ماهر، مع تسعة من العازفين، ديكور مي كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد ممدوح وعبده فضل، مساعد مخرج ياسمين أحمد، فكرة وإعداد وإخراج خالد عبدالسلام .

يذكر أن أمسية "عرفت الهوى" سبق تقديمها على خشبة المسرح القومى في رمضان الماضي، وأيضا قدمت فى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور أيمن الشيوي الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

أحد كبار مستشاري ترامب: إقامة دولة للفلسطينيين فكرة سيئة للغاية

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

ترشيحاتنا

التعليم تكرم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق عميق إزاء مجاعة غزة

نهائي كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا

نتنياهو يرسل وفدا إلى واشنطن لبحث العملية العسكرية في رفح

منع مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في حفل افتتاح الأولمبياد بباريس

يالا فاموس| الكشف عن شعار بطولة كأس العالم 2030


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل سعر.. سكودا لأول مرة بأبواب لامبورجيني

سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة| رقم خرافي

طريقة عمل البسبوسة بمذاق شهي زي المحلات

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بسلة في فنجان القهوة.. حيل جديدة لغش البن مع ارتفاع أسعاره

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ