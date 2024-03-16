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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

29 مارس.. نسمة عبدالعزيز تحيي حفلا موسيقيا على المسرح المكشوف

نسمة عبدالعزيز
نسمة عبدالعزيز

نظم دار الأوبرا المصرية، حفلا موسيقيا، ضمن برنامج حفلاتها في موسم رمضان الحالي، تحييه عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، مساء يوم 29 مارس الجاري، على المسرح المكشوف.


وأعدت عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، برنامجا مميزا للحفل، يتضمن تقديم مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها: "النصر، شط إسكندرية، عم صابر، حرمت احبك، يونس، افتتاحية وليم تل، هرمون السعادة، قلبي دليلي، صولو ماريمبا، حارة السقايين، البخيل، أنا وسواح، صباح ومسا، كراكشنجى، مبيسألش عليا، ألف ليلة، تانجو جاز، على رمش عيونها، صغيرة على الحب، مافيا، تشاردس، سواي، مامبو، ٣ دقات، وسهر الليالي". 


يذكر أن نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الإيقاع) لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية

نسمة عبدالعزيز الأوبرا دار الأوبرا رمضان المسرح المكشوف

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