بوت غريب.. مي حلمي تبهر متابعيها بظهورها| شاهد

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت مي حلمي، مرتديه بنطال بسيط باللون الأسود، ونسقت معه توب وجاكيت باللون الأسود ايضا ليكشف عن رشاقتها وجمالها، وانتعلت بوت طويل باللون الأحمر لاكمال ظهورها

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي حلمي، في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي حلمي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي حلمي