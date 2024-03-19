زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: مستقبل إسرائيل ضبابي بدون دعم الولايات المتحدة

أجرى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وأشار اليوم الثلاثاء إلى دعم الولايات المتحدة للتحالف في إسرائيل في ذروة الحرب.

ووجه شومر مرة أخرى إصبع الاتهام إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، وقال أنه "يقوض الدعم الحزبي لإسرائيل"، معربًا عن قلقه بشأن مستقبل إسرائيل.

ووفقا له، فإن "مستقبل إسرائيل ضبابي بدون دعم الولايات المتحدة". كما أشار شومر إلى كلام ترامب ضد الحزب الديمقراطي وانتقاده لمعاملة إسرائيل، وقال إن الخطاب كان مليئا بالكراهية.

وفي وقت سابق، أكد تشاك شومر إن نتنياهو "ضل طريقه"، ودعا إلى إجراء انتخابات في إسرائيل.

وقال شومر في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي: "لقد ضل نتنياهو طريقه عندما سمح لبقائه السياسي بأن يكون له الأسبقية على مصالح إسرائيل".

وكان خطابه هو الأول في سلسلة تحذيرات من البيت الأبيض تهدف إلى الضغط على إسرائيل وحكومة نتنياهو للسماح بمزيد من المساعدات الإنسانية لغزة وإعادة التفكير في برامجها. وقال "في هذا الوقت الحرج، أعتقد أن الانتخابات الجديدة هي السبيل الوحيد لتمكين عملية صنع قرار صحية ومفتوحة فيما يتعلق بمستقبل إسرائيل، في الوقت الذي فقد فيه الكثير من الإسرائيليين الثقة في رؤيتهم واتجاههم".

وقال شومر إنه لا يعتقد أن نتنياهو مؤهل لقيادة إسرائيل نحو إنهاء القتال لأنه يبدو أنه يرفض فكرة الدولة الفلسطينية.

وأضاف: "لا أحد يتوقع من رئيس الوزراء نتنياهو أن يفعل الأشياء التي يجب القيام بها لكسر دائرة العنف، والحفاظ على مصداقية إسرائيل على المسرح العالمي، والعمل من أجل حل الدولتين".