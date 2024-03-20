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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أبل تخطط لميزة جديدة تقدمها لحامليها في 2025.. ما القصة

صدى البلد

مع تنوع أجهزة iPhone وتعدد ميزات أجهزتها ، تزداد حيرة المستخدمين في اختيار الهاتف المناسب فإذا كنت تبحث عن هاتف عملي وزات قوة ومتانة وتغطية قوية فيمكنك أن تلبي “هواتف iPhone 17 ” رغبتك.

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وفقا لموقع  ""digitaltrends "فتشير أحدث التسريبات إلى أن شركة ابل قد تسير على خطى شركة سامسونج وذلك بشاشة  بتصميم مميز ومعتم مقاوم للخدش لسلسلة" iPhone 17" المقرر إطلاقه بشكل رسمي في 2025.

و  تؤكد التسريبات على أن هواتف شاشة iPhone 17 ستتميز بمقاومة أعلى للخدش وذلك بالمقارنة بتصميم السيراميك الحالي “Ceramic Shield”.

وتؤكد التسريبات أن ابل لم تنته من القيام بتجهيز هذه التكوينات للقيام بدعم" سلسلة iPhone 16 "القادمة هذا العام، لذا يعد من المرتقب هذا التغيير في إصدارات 2025 من هواتف الأيفون.

على الجانب الآخر تعد من أبرز العوامل التي  يجب مراعاتها عند اختيار" iPhone "هي الميزانية فيجب تحديد ميزانيتك قبل البدء في البحث عن هاتف iPhone ويجب تحديد احتياجاتك من الهاتف  مثل حجم شاشة الجهاز و نوع الكاميرا، وعمر البطارية ويجب في الوقت نفسه تحديد كيفية الأستخدام الهاتف، مثل الألعاب، التصوير الفوتوغرافي والمقارنة بين الإصدارات المختلفة من iPhone وذلك لمعرفة أيهما يُناسب كلا من احتياجاتك وميزانيتك.

شركة ابل شركة سامسونج هواتف شاشة iPhone 17 تصميم السيراميك سلسلة iPhone 16

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