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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات جديدة حول هاتف Galaxy S25 .. صور

صدى البلد

 أعلنت شركة سامسونج عن عزمها تطوير  الجيل الجديد من هواتف سلسلة S ، من خلال الأيقونة المنتظرة Galaxy S25.

وأكدت أحدث التسريبات أن هاتف Galaxy S25 يأتي بحجم أكبر في الشاشة قباس  6.36 بوصة مقارنة بحجم شاشة هاتف Galaxy S24 والذي تبلغ حجم شاشته 6.1 بوصة. 

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وفقا لموقع ”.digitaltrends” حول بعض التفاصيل حول الإصدار القادم Galaxy S25 والذي يأتي بنفس الأبعاد لهاتف شاومي""Xiaomi 14، كما تشير التوقعات إلى خطط ابل وذلك لدعم iPhone 16 Pro بحجم شاشة 6.3 بوصة.

على الجانب الآخر قد أشارت التسريبات إلى خطط سامسونج لدعم سلسلة" Galaxy S25 “كاملة والتي تأتي بمعالجات Exynos، ومن المتوقع أن يكون المعالج القادم” Exynos 2500".

وكشفت التسريبات عن بعض خطط سامسونج لدعم كلا من هاتفا" Galaxy S25 “، و”Galaxy S25 Plus "بمستشعر رئيسي ISOCELL GN3 في الكاميرة وبدقة تصل إلى  50 ميجا بيكسل.

وسيأتي سعر الهاتف بما يعادل  1029 دولار أمريكي.

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