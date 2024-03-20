حافظ على خصوصيتك.. تطبيق واتساب يعلن عن ميزة جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية

ميزة جديدة يقدمها تطبيق واتساب ستساعد على السماح بالقيام بتحويل الرسائل الصوتية داخل التطبيق إلى نصوص مكتوبة.

وتم القيام برصد الميزة الجديدة بالشفرة المصدرية الخاصة بالإصدار التجريبي الأخير للتطبيق بنظام أندرويد، مع العلم بأن واتساب ستبدأ اختبار تلك الميزة بالفعل في الإصدار التجريبي الخاص بهواتف آيفون منذ نهاية العام الماضي.

ستقوم واتساب بتفعيل ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص وسوف تتطلب في الوقت نفسه تحميل نحو 150 ميجابايت من البيانات الإضافية للتطبيق، وهي في الأغلب تعد مرتبطة ببرامج لتعريف الصوت داخل النظام.

على الجانب الآخر وفقا لموقع “ .digitaltrends ” سيقوم تطبيق واتساب على تحويل الصوت إلى نصوص داخل الأجهزة دون الاعتماد على آية خوادم خارجية، للحفاظ على خصوصية المستخدمين، وستكون كافة النصوص المكتوبة مشفرة من طرف إلى طرف" End to End Encryption، كما هو الحال في الرسائل والمكالمات داخل التطبيق.

وستكون تلك الميزة ذات فائدة كبرى، وتتيح القيام بمعرفة محتوى الرسائل الصوتية وذلك عندما لا يستطيع المستخدمون القيام بتشغيل الصوت والاستماع إلى الرسائل،إضافة إلى أنها ستكون أيضا مناسبة للغاية للمستخدمين والذين يعانون من إعاقات سمعية، ولا يستطيعون محاولة الاستماع إلى الرسائل الصوتية.