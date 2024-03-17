هواتف "Android" تفاجىء حامليها بميزة جديدة طال انتظارها فما هي ؟

تقدم الهواتف التي ستعمل بنظام Android 15 ميزة معرفة مكان الهاتف إلا أنه في المقابل تأتي هذه الميزة بآداء محدود وذلك في حالة إغلاق الهاتف .

وفقا لموقع androidauthority، يأتي نظام أندرويد 15 بميزة مختلفة وذلك حتى في حالة إغلاقه من خلال نظام “Find My Device” وذلك من خلال آخر تحديث لها و معالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال واجهة برمجية جديدة تعرف ب”Powered Off Finding”، والتي تهدف إلى دعم المستخدم بإمكانية تحديد موقع الهاتف وذلك حتى في حالة إغلاقه وذلك من خلال القيام بتخزين بعض إشارات البلوتوث في الذاكرة الخاصة بوحدة التحكم في البلوتوث،وذلك ليتمكن الهاتف من القيام بتنشيط وحدة التحكم بتقنية البلوتوث وذلك في محاولة لدعم ميزة تحديد موقع الهاتف وذلك حتى في حالة إغلاقه،

على الجانب الآخر تتطلب تلك التقنية توفر نسبة من شحن البطارية وقد جاءت بعض التسريبات لتؤكدا إلى أن هذه الميزة ستتوفر في البداية في سلسلة هواتف" Pixel 9".