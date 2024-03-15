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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تقدم ميزة جديدة لسلسلة هواتف Google Pixel 9

صدى البلد

أشارت  شركة جوجل أنها تعمل على تطويز ميزة "اللمس التكيفي" وذلك لهواتف" Pixel" و ستجعل تلك الميزة المتقدمة الشاشة تقوم بضبط حساسية اللمس وذلك بناءً على الظروف البيئية وبعض أنشطة المستخدمين.

وفقا لموقع msn، يتظهر لأول مرة ميزة اللمس التكيفي  لتكون متاحة في طرازي Pixel 9  وPixel 9 Pro، وذلك في الهواتف الذكية 2024 ويمكن لهذه الميزة  القيام بتمكين الهاتف من ضبط حساسية لمس الشاشة وذلك لهاتف Pixel الذكي تلقائيًا وذلك بناءً على بعض الظروف البيئية للمستخدم مثل  البرد أو المطر، وواقي الشاشة وبعض الأنشطة مثل السباحة

 وبمجرد تشغيل هذه الميزة، من المتوقع إضافة مفتاح تبديل اللمس التكيفي وذلك إلى تطبيق الإعدادات وذلك ضمن العرض حساسية اللمس.

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على الجانب الآخر، أضافت جوجل بالفعل كاشفًا لحماية الشاشة لهواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro وذلك لزيادة إدخال اللمس وحساسية اللمس، وتنبه هذه الوظيفة المستخدمين عند القيام بوضع واقي الشاشة أو خلعه، والقيام بتذكيرهم بتنشيط وضع واقي الشاشة أو تعطيله وفقًا لذلك.

هواتف Pixel ميزة اللمس التكيفي الهواتف الذكية هواتف Pixel 8 Pixel 9

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