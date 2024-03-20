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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: نحن على عتبة مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى| فيديو

صدى البلد

 قال الدكتور فرج عبدالله خبير اقتصادي: "نحن على عتبة مرحلة جديدة من الإصلاح الأقتصادي، التي بدأت بحجم استثمارات كبير و التي تلاها عدداً كبيراً من التدفقات، التي قد تظهر في نهاية العام المالي الجاري .

وأضاف فرج عبد الله خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولي، أنه من المتوقع أن يكون إحتياط النقد الأجنبي نتيجة إلى حصيلة الإستثمارات و التمويلات يتخطى الـ 58 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هذا الرقم كبير للغاية .

وتايع:"نحن في خطوة جديدة و مرحلة جديدة تماماً عما كان في السابق و تعتمد على أن يكون لدينا إقتصاد قوي  ويجب أن يكون قادراً على تلقي الصدمات، و يحتوي على مرونة في الهيكل الإنتاجي.

الإصلاح الاقتصادى استثمارات التدفقات التمويلات الهيكل الإنتاجي اقتصاد

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