خبير: نحن على عتبة مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى| فيديو

قال الدكتور فرج عبدالله خبير اقتصادي: "نحن على عتبة مرحلة جديدة من الإصلاح الأقتصادي، التي بدأت بحجم استثمارات كبير و التي تلاها عدداً كبيراً من التدفقات، التي قد تظهر في نهاية العام المالي الجاري .

وأضاف فرج عبد الله خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولي، أنه من المتوقع أن يكون إحتياط النقد الأجنبي نتيجة إلى حصيلة الإستثمارات و التمويلات يتخطى الـ 58 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هذا الرقم كبير للغاية .

وتايع:"نحن في خطوة جديدة و مرحلة جديدة تماماً عما كان في السابق و تعتمد على أن يكون لدينا إقتصاد قوي ويجب أن يكون قادراً على تلقي الصدمات، و يحتوي على مرونة في الهيكل الإنتاجي.