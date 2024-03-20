لقاء الخميسي: مبسمعش حد بيتكلم عن الدين.. وعلاقتي بـ ربنا أحلى حاجة|فيديو

أكدت الفنانة لقاء الخميسي، عدم اسماعها لأي شيوخ أو دعاية إسلاميين، موضحة أن الجمهور لا يفضل أرائها الدينية ودائمًا ما تتعرض للهجوم.

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها على قناة النهار: الديانة الإبراهيمية هي الأساس لأن إبراهيم هو الأساس، والدين يتحدث عن الله واحد مفيش غيره والأديان مختلفوش، وقبل ما يبقى في إسلام في مصر كانت مسيحية وقبلها يهودية، دخل عمرو بن العاص بقت مصر مسلمة.

وتابعت لقاء الخميسي: مبسمعش شيوخ بتتكلم عن الدين، ومبحبش أقول أنا مع مين وضد مين، ولكن بحب أسمع النقشبندي، أنا عشت في بلد مش محتاجة حد يشرحلي حاجة، ولما كنت في الإمارات التربية الدينية كان جزء من المناهج ومدرسين الدين كانوا مصريين.

لقاء الخميسي:في ناس بتضايق من أرائي وبيشتموني

وأضافت لقاء الخميسي،قائلة: أنا بقرأ بس ومبسمعش لـ حد، سمعت كتير ولكن مش مقتنعة بكل الحاجات، في ناس دلوقتي لطيفة زي الشيخ مصطفى حسني مريح وهادي وواعي، ممكن أكون أنا مش محجبة لكن أنا بحبه، بيديني إحساس السلام النفسي، علاقتنا بـ ربنا مش خناقة.

واستكلمت: في ناس بتضايق من أرائي وبيشتموني، لو أنت رافض فكرة تناقش أو ابعد تخطيها، والناس بتشتم تقول أنتي متعرفيش ربنا، هل هما عارفين حياتي؟ أنا بعمل إيه في بيتي أو بدعي ربنا بقول إيه؟ حد دخل جوايا أنا صادقة ولا لأ؟ ربنا الوحيد اللي عارف الصدق من عدمه.

واختتمت: علاقتي بـ ربنا أحلى حاجة في الحياة، أنا راضية ومعايا زوج جميل راضي، وكل يوم الصبح بشكر ربنا على كل حاجة.