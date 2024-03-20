لقاء الخميسي عن انتقادات مشاهد الرقص: هو برة رمضان حلال وفيه حرام؟|فيديو

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، عن نجاح شخصيتها في مسلسل الزوجة الرابعة بطولة الفنان مصطفى شعبان، وتعاونها مع الفنانة علا غانم، بجانب التعليق على انتقادات مشهد الرقص في العمل.

وأضافت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: مسلسل الزوجة الرابعة كنت خطيرة وكنت مستغربة نفسي، ومصطفى شعبان كان حابب جدًا الشخصية وأستاذ مجدي الهواري رسم الشخصية، وكل واحدة فينا كنا أنواع فاكهة، ومكنش في غيرة بين البطلات، وعلا غانم أعرفها من أيام المعهد هي شخصيتها قوية وعايزة تبقى المسيطرة، ولكن أنا كنت بسيب ليها مساحتها وإحنا كنا كابل خطير وهي مشعة وعندها كاريزما وهي فعلًا شاطرة، وفرقت معايا وعملنا شغل جامد.

لقاء الخميسي: ابني مبيتفرجش عليا خالص

وعن انتقادات مشهد الرقص في مسلسل الزوجة الرابعة، علقت لقاء الخميسي: المخرج كان عايز كده، وده شغل، هو الرقص برا رمضان حلال، وجوا رمضان حرام، وطبعًا اتشتمت على المشهد بتاع الرقص في الزوجة الرابعة، ولما أنا بتشتم زوجي بيزعل، وده شغلي واللوكيشن مليان ناس وأنا أصلًا مبعرفش أرقص شرقي.

وأكدت لقاء الخميسي، أن نجلها لا يشاهد أعمالها، قائلة: ابني مبيتفرجش عليا خالص ومحدش بيتفرج عليا، مبيتفرجوش على عربي أصلًا مع نفسهم في عالم موازي.