لقاء الخميسي: حسيت بخيانة زوجي في فترة.. والست الناصحة متخربش على نفسها|فيديو

أكدت الفنانة لقاء الخميسي، أن شرارة الحب بينها وبين زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، لم تنطفئ، موضحة أنها شعرت بخيانته في فترة من فترات حياتهم ولكنها قررت الحفاظ على بيتها وعلاقتهم.

وأضافت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “طبعًا بحب جوزي لغاية دلوقتي لأن هو راجل يتحب، مفيش حد معندوش عيوب ومكنش بيقعد معايا كتير ولكن هو راجل حنين وبيحب ولاده وأمي وإخواتي وكل الناس، وقبل كده أخويا حصل له أزمة ووقف معاه، وأنا عديت بمرحلة سخيفة في حياتي في نص الثلاثينيات واستحملني، وكنت أوقات بروح الشغل وأرجع أقول أنا مش عايزة أشتغل تاني وكان بيستحملني”

ووجهت لقاء الخميسي، نصيحة للنساء بعدم التفتيش وراء أزواجهن، قائلة: هو في بداياته في الـ 37 سنة دي كنت ببلع حاجات كتير، زي أنه سافر شهر ومعرفش عنه حاجة، وأكلمه يقولي سيبيني حاجة، وجوزي أنضف من أنه يتقفش، وأنا حسيت أن في حاجة حصلت وأنا مش هفتش وراه وأضايق نفسي ليه؟ ما كل حاجة هتعدي، ولكن أنا حسيت ومش عايزة أشوف إثبات، والست الناصحة متخربش على نفسها، وعملت مش واخدة بالي وعدت.

لقاء الخميسي:جت فترة جمهور الزمالك كان بيشتم وأنا كنت برد

وعن علاقتها بجمهور النادي الأهلي، فعلقت لقاء الخميسي: جمهور الأهلي معرفش عنه حاجة، أنا بشجع الأهلي علشان بحبه، وجوزي بيشجع الزمالك فأنا بشجع الزمالك، ولو الأهلي بيلعب مع أي حد أو برا هشجعه بيمثل مصر.

وعن أزمتها مع جمهور نادي الزملك، فقالت لقاء الخميسي: جت فترة جمهور الزمالك كان بيشتم وأنا كنت برد، مقدرش أني مردش أسكت لو حد جه ناحية جوزي أو أبويا، وأنا اللي بحسه بقوله على طول ومبستناش، وجوزي كان هيتجنن مني هو مكنش عايز يرد.

كما كشفت لقاء الخميسي، كواليس فترة تدريب زوجها في نادي الزمالك، قائلة: هو عارف أنه داخل في مرحلة صعبة وممكن في أي وقت ميكملش لأن أي مدرب بيتغير، وهما متعودين على مدرب أجبني والأجنبي بيجي بالفريق بتاعه، ده كل الموضوع.



