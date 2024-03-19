عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقاء الخميسي: حسيت بخيانة زوجي في فترة.. والست الناصحة متخربش على نفسها|فيديو

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

أكدت الفنانة لقاء الخميسي، أن شرارة الحب بينها وبين زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، لم تنطفئ، موضحة أنها شعرت بخيانته في فترة من فترات حياتهم ولكنها قررت الحفاظ على بيتها وعلاقتهم.

وأضافت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “طبعًا بحب جوزي لغاية دلوقتي لأن هو راجل يتحب، مفيش حد معندوش عيوب ومكنش بيقعد معايا كتير ولكن هو راجل حنين وبيحب ولاده وأمي وإخواتي وكل الناس، وقبل كده أخويا حصل له أزمة ووقف معاه، وأنا عديت بمرحلة سخيفة في حياتي في نص الثلاثينيات واستحملني، وكنت أوقات بروح الشغل وأرجع أقول أنا مش عايزة أشتغل تاني وكان بيستحملني”

ووجهت لقاء الخميسي، نصيحة للنساء بعدم التفتيش وراء أزواجهن، قائلة: هو في بداياته في الـ 37 سنة دي كنت ببلع حاجات كتير، زي أنه سافر شهر ومعرفش عنه حاجة، وأكلمه يقولي سيبيني حاجة، وجوزي أنضف من أنه يتقفش، وأنا حسيت أن في حاجة حصلت وأنا مش هفتش وراه وأضايق نفسي ليه؟ ما كل حاجة هتعدي، ولكن أنا حسيت ومش عايزة أشوف إثبات، والست الناصحة متخربش على نفسها، وعملت مش واخدة بالي وعدت.

لقاء الخميسي:جت فترة جمهور الزمالك كان بيشتم وأنا كنت برد

وعن علاقتها بجمهور النادي الأهلي، فعلقت لقاء الخميسي: جمهور الأهلي معرفش عنه حاجة، أنا بشجع الأهلي علشان بحبه، وجوزي بيشجع الزمالك فأنا بشجع الزمالك، ولو الأهلي بيلعب مع أي حد أو برا هشجعه بيمثل مصر.

وعن أزمتها مع جمهور نادي الزملك، فقالت لقاء الخميسي: جت فترة جمهور الزمالك كان بيشتم وأنا كنت برد، مقدرش أني مردش أسكت لو حد جه ناحية جوزي أو أبويا، وأنا اللي بحسه بقوله على طول ومبستناش، وجوزي كان هيتجنن مني هو مكنش عايز يرد.

كما كشفت لقاء الخميسي، كواليس فترة تدريب زوجها في نادي الزمالك، قائلة: هو عارف أنه داخل في مرحلة صعبة وممكن في أي وقت ميكملش لأن أي مدرب بيتغير، وهما متعودين على مدرب أجبني والأجنبي بيجي بالفريق بتاعه، ده كل الموضوع.


 

لقاء الخميسي محمد عبد المنصف منتخب مصر نادي الزمالك النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

الجو متقلب.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

ترشيحاتنا

وزير الرياضة خلال مران المنتخب: علينا بذل كل الجهد لإسعاد الجماهير المصرية|صور

بقوة 5.7 درجة.. زلزال يضرب باكستان

سورة مفعولها عجيب في رمضان.. واظب على قراءتها كل يوم

حريق ضخم يلتهم أحد مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان |فيديو

بايدن: الولايات المتحدة شهدت خلال 2023 أدنى معدل جرائم قتـ ـل في التاريخ الأمريكي

السعودية تعلن إرسال 1.100 سلة غذائية إلى ولاية النيل الأبيض في السودان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أية سماحة رفقة شيكو داخل كواليس مسلسل "خالد نور ووالده نور خالد"

علامات فورية تظهر عند الإكثار من الشاي والقهوة.. اكتشفها

ملابس كلاسيكية.. فرح الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

بقوة 986 حصانا.. مرسيدس بنز تطلق AMG GT 4-door الكهربائية 2025

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ