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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقاء الخميسي: رفضت فيلم احكي يا شهرزاد بسبب مشهد في السرير|فيديو

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، عن علاقتها بزوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، كما كشفت عن رفضها فيلم إحكي يا شهرزاد، وفيلم سكوت هنصور، بسبب المشاهد الجريئة.

وأضافت  لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار:"ممكن أكون أثرت على زوجي محمد منصف في حاجة ولكن مش المسيرة، ولكن وقت ما اتجوزني الجماهير هاجمته أنه ليه ممثلة زمان كانت وقتها فضيحة أنه يتجوز ممثلة، وأنا زوجي مأثرش فيا زي ما أنا أثرت فيه، ولادي اللي أثروا فيا جامد"

لقاء الخميسي:لو كنت قلبت ده كان هيحصل لجوزي مشاكل

وتابعت لقاء الخميسي، قائلة:" اللي جوزي رفضه أنا كمان كنت هرفضه، وأنا مش واخدة على المشاهد المنفتحة الزيادة، وفيلم إحكي يا شهرزاد اتعرض عليا دور المحامية اللي كانت قصاد أستاذ محمود حميدة، وكان في مشهد على السرير واللي رشحني أستاذ وحيد حامد الله يرحمه، وقابلته وقولتله مش هقدر أعمله علشان مشهد على السرير، قالي أنتي بتهزري أنتي بترفضي فيلم لـ وحيد حامد وأنا شايفك نجمة؟ قولتله لأ أنا مش برفض فيلم لو حضرتك شيلت المشهد ده همثل، قالي مش أنتي اللي هتقولي لي أشيل إيه ومشيليش إيه"

وأستكملت لقاء الخميسي، قائلاً: لو كنت قلبت ده كان هيحصل لجوزي مشاكل، خاصة أن جمهور الزمالك كان بيشتم أنه اتجوز ممثلة، في أعمال مهمة جدًا رفضتها وقعدت أعيط أسبوع في البيت بسبب مشاهد، ورفضت فيلم سكوت هنصور مع يوسف شاهين وكنت هموت، رفضت الفيلم بسبب مشهد بوسة، وروبي هي اللي عملت الدور.

وأضافت: لو رجع بيا الزمن لو مفيش بوسة في الفيلم هقبله، وأنا مبقولش أن اللي هيعمل ده مش كويس، ولكن أنا مش هقدر، والفيلم التاني إحكي يا شهرزاد مشهد كان بالنسبة ليا تقيل أوي ووقتها كنت متجوزة، ولو المشهد ده كنت عملته محمد عبد المنصف كان هيقعد في البيت.
 

لقاء الخميسي محمد عبد المنصف نادي الزمالك الزمالك منتخب مصر

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