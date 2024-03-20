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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط طفل من أعلى سلم منزل أسرته بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طفل لم يبلغ من ربيع عمره سوى عامين، إثر سقوطه من أعلى سلم منزل أسرته بالطابق الثاني، دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده سقوط طفل من أعلى سلم منزل اسرته دائرة المركز، جثة هامدة.

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وبالإنتقال والفحص تبین مصرع الطفل (محمود س.ر.ع، عامين، ويقيم دائرة المركز)، وافادت والدته المدعوة “إيمان ا.ص، 26 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية”، بأنه أثناء لهو نجلها المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني إختل توازنه وسقط أرضًا؛ ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، ونفت الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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