منها ما تسبب ذبحة صدرية.. أطعمة يجب تجنبها في رمضان| شاهد

كشف الدكتور أحمد محمد سيد رئيس قسم الصناعات الغذائية بمركز البحوث، عن 10 أطعمة يجب تجنبها خلال شهر رمضان، قائلا: إن أول شئ يجب تجنبه هي المشروبات الغازية لأنه يوجد بها نسبة سكريات عالية، وبالتالي تزيد من السعرات الحرارية، واستبدالها بمشروبات طبيعية.

وأضاف الدكتور أحمد محمد سيد رئيس قسم الصناعات الغذائية بمركز البحوث، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يجب أيضا تجنب الأطعمة المالحة لأنها تعطي إحساس للصائم بالعطش، إلى جانب الحلويات أو التقليل منها قدر الإمكان لأنه يوجد بها سكريات ودهون عالية وتؤدي لزيادة الوزن، وإستبدالها بفواكه طازجة.

ونصح الدكتور أحمد محمد سيد رئيس قسم الصناعات الغذائية بمركز البحوث، بتجنب المشهيات والمخللات لأنه يوجد بها نسبة ملح عالية وبالتالي تزيد التوتر والقلق النفسي، إضافة إلى تجنب الحمضيات لأنها تسبب حموضة فى المعدة، والأطعمة الدهنية والمقلية والأطعمة السريعة لأنها تحتوي على نسبة دهون عالية، وتسبب زبحة صدرية وضيق فى التنفس، وإستبدالها بالزيوت غير المشبعة، إضافة إلى الإمتناع عن الأطعمة المعلبة والأرز والمكرونة والشاي والقهوة.