ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

في حوار صريح لـ صدى البلد..

تعيش الفنانة ملك قورة، حالة من النشاط والنضج الفني خلال الفترة الحالية، حيث تشارك في مسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة، وهو واحد من الأعمال المرشحة بقوة للنجاح في السباق الدرامي الرمضاني، كما أنها تنتظر عرض فيلم جوازة توكسيك مع الفنانة ليلى علوي، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وفي حوار لم تنقصه الصراحة، تحدثت ملك قورة لموقع صدى البلد الإخباري، عن كواليس مسلسل بيت الرفاعي مع أمير كرارة، وكذلك كواليس تعاونها مع ليلى علوي في فيلم جوازة توكسيك، وسر ترابطها معها

مسلسل بيت الرفاعي

تحدثت الفنانة ملك قورة، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، الذي يشارك في المارثون الدرامي الرمضاني الحالي.

وقالت ملك قورة، في حوار لموقع صدى البلد الإخباري، إنها أول من بدأت التصوير مع انطلاقته، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية فتاة تدعى رُقية في مسلسل بيت الرفاعي، وهي شقيقة البطل أمير كرارة، معربة عن إعجابها بسيناريو العمل الملئ بالتفاصيل.

ملك قورة

وتابعت ملك قورة، أن شخصية رُقية، التي تلعبها في أحداث مسلسل بيت الرفاعي من الطبقة المتوسطة ومتعلمة ولديها طموحات تنوي تحقيقها، لافتة إلى أنها تحمست للدور وسيناريو العمل القوي منذ أن عرض عليها، وأن الأحداث مليئة بالإثارة والتشويق.

وتابعت ملك قورة: سيناريو بيت الرفاعي مشوق ونهاية كل حلقة مثيرة جعلتني أتحمس لقراءة كل حلقة أحصل عليها على الفور، معربة عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل المسلسل.

وأردفت ملك قورة، قائلة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي مليء بالأحداث وكتابته محكمة ومشوقة جدًا، لدرجة أنني كنت أتحمس لقراءة كل حلقة مكتوبة وانتظر الحلقات حتى أعلم ماذا سوف يحدث للشخصيات.

ملك قورة

وزادت ملك قورة: وأنا اقرأ سيناريو مسلسل بيت الرفاعي كنت أشعر كأني مشاهدة ولست ممثلة، وقرأت الحلقات التي وصلتني كاملة بسرعة، مع العلم أنني لست سريعة في القراءة ولكن تحمسي للسيناريو جعلني أقوم بقرأته حتى أعلم نهاية الأحداث.

وحول التعاون مع فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي، قالت ملك قورة: أنا سعيدة بالتعاون مع كل فريق العمل بالمسلسل، بداية من البطل أمير كرارة، وباقي الأبطال: أحمد رزق، وصفاء الطوخي، ورحاب الجمل، وغيرهم، والكواليس كانت مليئة بالحب والتعاون.

وأوضحت ملك قورة أنها منشغلة الآن في تصوير مشاهدها في مسلسل “بيت الرفاعي”، فضلًا عن أنها تعاقدت على فيلم سينمائي جديد وتعكف على تصوير مشاهدها فيه، مؤكدة أنها سوف تنتهي من تصوير أعمالها الفنية خلال شهر بالتحديد.

ملك قورة

فيلم جوازة توكسيك

قالت الفنانة ملك قورة، إنها تترقب طرح فيلم جوازة توكسيك التي تشارك في بطولته مع الفنانة ليلى علوي، خلال الفترة المقبلة.

وتابعت ملك قورة، إنها تجسد في أحداث فيلم جوازة توكسيك، دور رومانسي مع الفنان محمد أنور، بينما تلعب ليلى علوي دور حماتها بالفيلم.

وأعربت ملك قورة، عن حبها بالتعاون مع ليلى علوي في أي عمل فني، مشيرة إلى أن جوازة توكسيك هو العمل الرابع الذي يجمعهما.

أضافت ملك قورة: ليلى علوي في الحقيقة جميلة الروح وشخصيتها جميلة، وهناك توافق بين شخصيتنا وملامحنا والأبراج أيضا لأنها برج الجدي مثلي، وهذا يزيد من التوافق بيننا، وأنا تعلمت معها معنى وأهمية التمثيل لأن بدايتي الفنية كانت معها وأنا طفلة بمسلسل نور الصباح، وهذا سر النجاح الفني بيننا.

ملك قورة وليلى علوي

حقيقة ارتباطها

كما كشفت الفنانة ملك قورة، عن حالتها العاطفية الحالية ونيتها في الزواج، بعد تردد هذا السؤال لفترة من خلال متابعيها على السوشيال ميديا.

وقالت ملك قورة، إنها غير مرتبطة في الفترة الحالية ولا يوجد نية للزواج الآن، معلقة على سبب عدم زواجها بأنه نصيب ولا تعلم السبب في ذلك.