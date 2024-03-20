التعليم تعقد اختبارا تحريريا لأعضاء لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحان تحريري للمتقدمين للعمل كأعضاء في لجان النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ويعقد امتحان المتقدمين للعمل كأعضاء في لجان النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، نهاية الشهر الجاري .

وكانت قد أعلنت لجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 عن بدء تلقي طلبات الاعضاء الجدد الراغبين في العمل باللجنة هذا العام

التعليم تنفي تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.



وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كما يلي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء.

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ.

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس.

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل.

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة.

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا.