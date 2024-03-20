تركيب كاميرات ومنع التحويلات والإبلاغ عن شاومينج .. كيف ستحارب التعليم الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 ؟

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن من أبرز إجراءات منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024، منع تحويلات طلاب مرحلة الثانوية العامة إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 إجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الإدارات المحظور التحويل لها قبل امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي كان يوجد بها “لجان الغش التي اشتهرت اعلاميا بلجان أولاد الأكابر”، مؤكدةً أنها اللجان الموجودة بالأماكن التالية:

- مديرية كفر الشيخ: إدارات “بيلا - الحامول- سيدي سالم”.

- مديرية أسيوط: إدارات “البداري- ديروط - صدفا”.

- مديرية سوهاج: إدارات “دار السلام - أخميم - جهينة”.

- مديرية قنا: (نجع حمادي).

- مديرية أسوان: (إدفو ).

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 في موعدها، نافية تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فمن المقرر بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 من 10 يونيو 2024 حتى في 20 يوليو 2024.

كما تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار محاربتها لـ الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024، بالعمل على تركيب كاميرات مراقبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وتقوم الوزارة بربط كاميرات المراقبة التي سيتم تركيبها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بغرف العمليات المركزية المختصة بمتابعة ومراقبة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، لرصد محاولات الغش أو الشغب التي قد تؤثر سلبا على سير العملية الامتحانية، لسرعة تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي إطار خطة محاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 أيضا، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع مباحث الإنترنت، برصد جروبات الغش الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتليجرام وواتس اب والتي تخص شاومينج وأعوانه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين عليها.

قرارات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

لا تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التعليم.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024.

تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الجدول المعلن في 20 يوليو 2024.

تعتبر أيام 8 و 9 يونيو 2024 أيامًا تحضيرية للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024

منح الطلاب إجازة أسبوعًا في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي.

سيتسلم الطالب بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024 كتيب المفاهيم، وذلك مع بداية كل امتحان، على أن يسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

ستركز امتحانات الثانوية العامة 2024 على الأسئلة التي تقيس نواتج التعلم الأساسية.

ستكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط.

%85 من أسئلة الورقة الامتحانية اختيار من متعدد، والأسئلة المقالية لا تتعدى 15% حسب طبيعة كل مادة.

تكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة.

%40 من الأسئلة للمستويات العقلية المتوسطة.

%30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.

يتم الإلزام بدقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

تنعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 فى صورة بابل شيت.

يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا.

ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من المنهج الدراسي بأكمله.

التعليم تنفي تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم السبت الموافق 22 يونيو للمواد المضافة للمجموع.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كما يلي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء.

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ.

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس.

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل.

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة.

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا.

كما اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" الدور الأول 2023 /2024، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المكفوفين.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والطلاب المكفوفين، يوم الاثنين 10 يونيو 2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم عقد أي من امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أن إجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم السبت 15 يونيو إلى 20 يونيو 2024، على أن يتم استئناف الامتحانات من يوم السبت 22 يونيو إلى يوم 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية.

الأربعاء 12 يونيو 2024: التربية الوطنية.

إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024.

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية (الورقة الأولى).

الاثنين 24 يونيو 2024: اللغة العربية (الورقة الثانية).

الأربعاء 26 يونيو: اللغة الاجنبية الأولى (الورقة الأولى).

السبت 29 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الأولى ( الورقة الثانية).

الاثنين 1 يوليو 2024: الجغرافيا (الورقة الأولى).

الأربعاء 3 يوليو 2024: الجغرافيا (الورقة الثانية).

السبت 6 يوليو 2024: الفلسفة - المنطق.

الاثنين 8 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) - اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية).

الأربعاء 10 يوليو 2024: علم النفس - علم الاجتماع.

السبت 13 يوليو 2024: التاريخ (الورقة الأولى).

الاثنين 15 يوليو 2024: التاريخ (الورقة الثانية).

الأربعاء 17 يوليو 2024: الاقتصاد.

السبت 20 يوليو 2024: الإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدارس المتفوقين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024