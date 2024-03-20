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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم الغربية يشهد ندوة نصر العاشر من رمضان بمسرح المديرية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ندوة تثقيفية دينية بعنوان "نصر العاشر من رمضان.. لُحمةٌ وطنية ونصرٌ عظيم"، والتي يحاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم عبد السلام، مدير فرع دار الإفتاء بالغربية، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بإدارة شرق طنطا التعليمية، واستهدفت الندوة عدد 100 طالبة من طالبات مدرسة ناصر الثانوية الزراعية.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبالتعاون مع دار الإفتاء بطنطا، وفي إطار تنمية الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة والطالبات.

 

وخلال الندوة، أكد فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم عبد السلام، أنه ستظل ذكرى نصر العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، شاهدة على تلاحم الشعب المصري بكل طوائفه، وصلابته، وقوته في وجه الطغاة والمعتدين، ودليلاً على أن جُند مصر كانوا ولا زالوا الدرع الواقي الذي حماها طوال التاريخ من كل خطر وشر، مؤكداً على أن الأزهر الشريف مثل بطلابه وعلمائه وقياداته من خلف قواتنا المسلحة المصرية؛ لُحمةٌ وطنية؛ ضربوا فيها أروع الأمثلة في التضحية والفداء؛ دفاعًا عن الوطن، وحماية أراضيه؛ إذ كانوا في الطليعة، يعيدون بناء الجبهة الداخلية، منذ 1967م، وحتى تحقيق نصر أكتوبر المجيد 1973م.

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وكان هؤلاء العلماء وشيوخ الأزهر الشريف يؤدِّي كل منهم دوره في المرحلة التي عاصرها سواء مرحلة الاستعداد، أم مرحلة الحرب والقتال، بالتواجد والمبيت مع الجنود والقادة على جبهة القتال، لرفع هممهم، وروحهم المعنوية، وجاهزيتهم القتالية بإلقاء الدروس والخطب عليهم، وحثهم على التضحية بكل غال ونفيس من أجل نُصرة الوطن، واسترداد كرامته وأرضه.

وخلال الندوة الدينية التي أقيمت بالمدرسة، قامت الطالبات والمعلمين الحاضرين، بتقديم الأسئلة لفضيلة الشيخ حول موضوع الندوة، والذي قام بالتفسير والرد عليها جميعاً والتي تتعلق بفتاوى الصيام والطهارة والصلاة.

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