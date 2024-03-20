حمم بركانية تضيء السماء بعد ثوران بركان في أيسلندا |شاهد

وثقت لقطات جوية لحظة ثوران بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بالقرب من عاصمة آيسلندا، حيث تصاعد الدخان وتدفقت الحمم البركانية بلونها المتوهج، لتنير ظلمة الليل.

المرة الرابعة التي يثور فيها البركان

ونجحت الحواجز البشرية في تحويل مسار الحمم بعيدا عن البنية التحتية لعدة أماكن، منها محطة سفارتسينجي للطاقة الحرارية الأرضية وجريندافيك، وهي بلدة لصيد الأسماك يسكنها نحو أربعة آلاف شخصن وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وهذه هي المرة الرابعة التي يثور فيها البركان منذ ديسمبر، وحذرت السلطات منذ أسابيع من هذا الثوران. ولم يتم الإبلاغ عن أي اضطرابات في الرحلات الجوية.