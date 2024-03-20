وزير الرياضة يكرم اللاعبة علياء ثابت خريجة مشروع "ألف حلم.. ألف بنت"

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، اللاعبة علياء ثابت، خريجة مشروع "الف حلم.. الف بنت"، وذلك بعد انضمامها للمنتخب الوطني لكرة القدم النسائية.

في كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي باللاعبة علياء ثابت، معرباً عن سعادته بانضمامها للمنتخب الوطني، مؤكداً على أنّ هذا الإنجاز يُعدّ ثمرة من ثمرات مشروع "الف حلم.. الف بنت" الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية النسائية.

وأشار صبحي إلى أنّ "الوزارة حريصة على دعم اللاعبة علياء ثابت وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لتحقيق أفضل النتائج في البطولات الدولية، وأنّها ستعمل على تنمية مواهبها وصقل مهاراتها الرياضية."

وأضاف صبحي: "أنّ انضمام علياء ثابت للمنتخب الوطني يُعدّ دافعاً قوياً لجميع فتيات مصر لممارسة الرياضة وتحقيق أحلامهن."

من جانبها، أعربت اللاعبة علياء ثابت عن سعادتها بتكريم وزير الشباب والرياضة، مؤكدة على أنّها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق أفضل النتائج في البطولات الدولية، ورفع اسم مصر عالياً.

وقالت ثابت: "إنّ مشروع "الف حلم.. الف بنت" كان له الفضل الكبير في اكتشاف موهبتها وصقل مهاراتها الرياضية، وأنّها ستظل ممتنة للوزارة على دعمها وتشجيعها."