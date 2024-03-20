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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لـiPhone 17.. أبل تقتبس ميزة العرض الثورية في سامسونج S24 Ultra

آبل تعتزم إضافة ميزة
آبل تعتزم إضافة ميزة سامسونج الأشهر في هواتف iPhone 17

إحدى الميزات المميزة في هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra هي الشاشة، حيث إنه يتميز بدرع حماية جديد من نوع Corning Gorilla Armor، والذي يعد واحدا من أكثر الترقيات الملحوظة على الهاتف، كما يقال إنه ليس أكثر متانة فحسب، بل يتميز أيضا بطبقة مميزة تقلل من انعكاسات الشاشة بشكل كبير، وعلى ما يبدو أن شركة آبل تعتزم تقليدها.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع MacRumors، نقلا عن مسرب صيني شهير، ادعي أن شركة آبل تخطط لتزويد سلسلة iPhone 17 المقرر طرحها في عام 2025، بطبقة مضادة للانعكاس مماثلة لشاشة هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra.

 

 

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آبل تعتزم إضافة ميزة سامسونج الأشهر في هواتف iPhone 17
 

ويزعم التقرير أن شركة آبل اشترت معدات متخصصة لطلاء شاشات العرض من اليابان وسلمتها إلى سلسلة التوريد في الصين، وسيتم استخدام معدات الطلاء هذه في أجهزة iPhone المستقبلية، وبفضل هذا، من المتوقع أن تأتي سلسلة iPhone 17 مع شاشة فائقة الصلابة ومضادة للانعكاس كما أنها أكثر مقاومة للخدش.

iPhone 15 vs. Galaxy S24 Ultra reflections
انعاكاسات شاشة هاتف آبل iPhone 15 وهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

وفي السابق، كانت آبل تستخدم طبقة حماية مصنوعة من السيراميك تسمي ‏"Ceramic Shield"، والتي يتم تطوريها من قبل شركة كورنينج الأمريكية، والتي تزعم أن الدرع الخزفي الموجود في سلسلة iPhone 15، يعد أقوى من أي طبقة حماية في هاتف ذكي، فهو يتميز بحماية قوية ضد السقوط أقوي 4 مرات من إصدارات الشركة السابقة.

ومقارنة بدرع Corning Gorilla Armor على هاتف سامسسونج Galaxy S24 Ultra، فهو يعمل بشكل أفضل في اختبارات السقوط ومقاومة الخدش، كما يعمل الطلاء الموجود عليها على تقليل الانعكاس بنسبة تصل إلى 75%، مما يعزز إمكانية قراءة الشاشة ويقلل انعكاسات الشاشة.

وتدعي شركة "كورنينج"، إن درع الحماية بهاتف سامسونج الرائد أكثر مقاومة للخدش بأربع مرات من الحلول المنافسة، ولكن اختبارات خدش الشاشة أظهرت خدوش طفيفة عند اختبار صلابة المستوى 6 على مقياس موس، وهو أفضل من الخدوش الخافتة التي ظهرت عند اختبار المستوى 7، لذلك يعد هاتف Galaxy S24 Ultra جيد جدا في هذا الصدد.

سامسونج آبل iPhone 17 Galaxy S24 Ultra طبقة مضادة للانعكاس

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