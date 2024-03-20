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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابة تحرم منتخب تونس من لاعب الوسط في بطولة عاصمة مصر

لاعب منتخب تونس
لاعب منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن لاعب الوسط، إلياس السخيري، سيغيب عن تشكيلة منتخبه الوطني، عندما يخوض بطولة مصر الودية، بسبب إصابة في الظهر.

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وأفاد الاتحاد التونسي، في بيان: «أثبتت الكشوفات الطبية، التى خضع لها إلياس السخيري، على أثر الآلام الحادة التي أحس بها، إصابته على مستوى الظهر».

وأضاف الاتحاد التونسي أنه تأكّد بذلك غياب السخيري عن بطولة مصر الدولية الودية.

وستلتقي تونس مع كرواتيا، بينما ستلعب مصر مع نيوزيلندا، في بطولة رباعية، خلال الفترة من 22 - 26 مارس  الحالي، على أن تقام المباراة النهائية بين المنتخبين الفائزين.

إلياس السخيري مصر

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