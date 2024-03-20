حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالسيدة زينب

قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"

كان رجال الأمن بالقاهرة نجحوا في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية ، وتولت النيابة التحقيق

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (شخصين) وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار)

لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" .

وأضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه وبحوزته عدد ( 2 مركبة "توك توك" - دراجة نارية).. وأقرا بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.