عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

شيماء يونس
شيماء يونس

أعربت الفنانة شيماء يونس، عن سعادتها البالغة بردود أفعال الجمهور على دور "سوزي"، الذي تقدمه في مسلسل "بـ 100 راجل"، الذي يعرض حالياً في دراما رمضان 2024، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة سمية الخشاب، صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر.

وقالت شيماء يونس في بيان صحفي لها أنها تحمست للمشاركة في مسلسل "بـ 100 راجل"، لإعجابها الشديد بشخصية "سوزي"، فهذه المرة الأولى التي تقدم فيها دور فتاة من حارة شعبية، بجانب تضمن شخصيتها خط درامي، حيث تتعرض للظلم خلال الأحداث، مُضيفة :" النص حلو وبيشد، وسوزي هتبقى حدث مؤثر في استرجاع حقها وحق غالية".

وأكدت شيماء يونس أنها تلقت ردود أفعال مبهرة على دورها بالعمل سواء من الجمهور أو النقاد أو أصدقائها في الوسط الفني، وأنها سعيدة بتلك التعليقات، خاصةً أن"سوزي" كانت بالنسبة لها بمثابة تحدٍ صعبًا فقد كان خط سير الأحداث الخاص بها يجمع بين الدراما والحزن، وهي شخصية مختلفة تماماً عن دورها في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".


وأشارت شيماء يونس، إلى أنها تحمست للمشاركة في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"؛ لأن العمل توافرت فيه كل عناصر النجاح، منها وجود الكاتبة هبة مشاري، والمخرج علي العلي، بجانب توافر إنتاج ضخم يعتبر أكبر وأضخم إنتاج عربي تم تقديمه هذا العام مع المنتج جمال سنان، وبطولة نخبة كبيرة من نجوم الوطن العربي، مثل النجمة هدى حسين ملكة الشاشة الخليجية، بالإضافة لدور "نازك" فهو مختلف وجديد عليها تماماً، حيث أنها أول مرة تقدم فيها شخصية كوميدية، ولهجتها غير مصرية.


وتابعت:"كواليس ماجد المصري كلها تموت من الضحك، وهو شخصية جميلة ودمه خفيف لأبعد الحدود وفنان متنوع، والحمدلله الدور قوبل بردود أفعال قوية من عرض أول حلقة، واحنا المركز الأول في الخليج من بداية عرضه".

زوجة واحدة لا تكفي يجمع عددا من نجوم الكويت ومصر، وهو من تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، وبطولة هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، آيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، ومن إخراج على العلي.

الفنانة شيماء يونس شيماء يونس أبطال مسلسل ب١٠٠ راجل مسلسل زوجة واحدة لا تكفي مسلسلات رمضان٢٠٢٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

«نزرع له جهازا».. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

موضوعات متعلقة

سلوى محمد علي: انتصار موهبة متميزة طوال عمرها

أية سماحة رفقة شيكو داخل كواليس مسلسل "خالد نور ووالده نور خالد"

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

أشرف زكي: عزاء محمود الشاذلي لم يحدد حتى الآن |خاص

ميمي جمال لـ صدى البلد: مسلسل الحشاشين مميز |خاص

مسلسل صدفة الحلقة 9 .. خالد الصاوي يكتشف أن ريهام حجاج ابنته

موعد جنازة وعزاء والد زوجة بهاء سلطان

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 9 .. القبض على خالد النبوي بسبب أولاده

ترشيحاتنا

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

قراران عاجلان لـ النيابة الإدارية في حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان

علي جمعة: مصر رفضت قبول المثلية الجنسية رغم كل الضغوط

بداية الربيع| الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

توجيهات عاجلة بتخفيف الأعباء عن المواطن.. الرئيس السيسي يطلع على مؤشرات الاقتصاد في ضوء الإجراءات الأخيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

ألوان غريبة.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملابسها| شاهد

زائر الفجر.. تفاصيل جديدة في واقعة أسد التجمع المتجول

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ