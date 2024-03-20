شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

أعربت الفنانة شيماء يونس، عن سعادتها البالغة بردود أفعال الجمهور على دور "سوزي"، الذي تقدمه في مسلسل "بـ 100 راجل"، الذي يعرض حالياً في دراما رمضان 2024، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة سمية الخشاب، صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر.

وقالت شيماء يونس في بيان صحفي لها أنها تحمست للمشاركة في مسلسل "بـ 100 راجل"، لإعجابها الشديد بشخصية "سوزي"، فهذه المرة الأولى التي تقدم فيها دور فتاة من حارة شعبية، بجانب تضمن شخصيتها خط درامي، حيث تتعرض للظلم خلال الأحداث، مُضيفة :" النص حلو وبيشد، وسوزي هتبقى حدث مؤثر في استرجاع حقها وحق غالية".

وأكدت شيماء يونس أنها تلقت ردود أفعال مبهرة على دورها بالعمل سواء من الجمهور أو النقاد أو أصدقائها في الوسط الفني، وأنها سعيدة بتلك التعليقات، خاصةً أن"سوزي" كانت بالنسبة لها بمثابة تحدٍ صعبًا فقد كان خط سير الأحداث الخاص بها يجمع بين الدراما والحزن، وهي شخصية مختلفة تماماً عن دورها في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".



وأشارت شيماء يونس، إلى أنها تحمست للمشاركة في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"؛ لأن العمل توافرت فيه كل عناصر النجاح، منها وجود الكاتبة هبة مشاري، والمخرج علي العلي، بجانب توافر إنتاج ضخم يعتبر أكبر وأضخم إنتاج عربي تم تقديمه هذا العام مع المنتج جمال سنان، وبطولة نخبة كبيرة من نجوم الوطن العربي، مثل النجمة هدى حسين ملكة الشاشة الخليجية، بالإضافة لدور "نازك" فهو مختلف وجديد عليها تماماً، حيث أنها أول مرة تقدم فيها شخصية كوميدية، ولهجتها غير مصرية.



وتابعت:"كواليس ماجد المصري كلها تموت من الضحك، وهو شخصية جميلة ودمه خفيف لأبعد الحدود وفنان متنوع، والحمدلله الدور قوبل بردود أفعال قوية من عرض أول حلقة، واحنا المركز الأول في الخليج من بداية عرضه".

زوجة واحدة لا تكفي يجمع عددا من نجوم الكويت ومصر، وهو من تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، وبطولة هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، آيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، ومن إخراج على العلي.