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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شيماء يونس: «زوجة واحدة لا تكفي» عمل يلقي الضوء على قضايا مهمة

شيماء يونس
شيماء يونس

أبدت الفنانة شيماء يونس سعادتها بتصدر مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الترند في أكثر من دولة عربية بجانب تصدره مشاهدات منصة شاهد.


وتؤكد شيماء أن العمل بجانب أنه يجمع نخبة من نجوم الدراما العربية، إلا أنه يناقش العديد من المشاكل والخلافات التي تحدث بين الأبناء والآباء بجانب خلافات الأزواج ولكن العمل يحاول أن يلقي الضوء عليها بأسلوب سلس وبسيط.

وتوضح شيماء يونس أن النجاح الذي يحققه العمل منذ بداية عرضه وحتى الآن غير مُفاجئ بالنسبة لها كون العمل سخرت له كافة عوامل النجاح بداية من شركة الإنتاج مرورًا بالسيناريو والإخراج ومجموعة النجوم الموجودين في المسلسل.

وتمنّت «شيماء» أن يظل العمل عند حسن ظن الجمهور حتى حلقته الأخيرة. 

المسلسل يجمع كوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزها هدى حسين وماجد المصري، وسحر حسين، وآيتن عامر، وفاطمة الصفي، وأحمد إيراج، وحمد أشكناني، وعبدالله الطراروة، وليلى عبدالله، ونور الغندور، وزينب بهمن، وسينتيا صموئيل، ونور الشيخ.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، وإنتاج شركة إيغل فيلمز؛ للمنتج اللبناني جمال سنان، وهو عمل يلقي الضوء على تحديات الحياة الزوجية والأسرية.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة رشيد وهيلة، حيث تبدو هذه العائلة مثالية في الظاهر، فهما يمتلكان مدرسة ولديهما ثلاث بنات، إلا أن كم الفضائح والأسرار داخل هذه العائلة غير متوقع، فخلف كل بنت من بناتهما حكاية. 

أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي مسلسل زوجة واحدة لا تكفي كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ الفنانة شيماء يونس

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