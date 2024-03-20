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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير أكثر من 20 محضرا والتحفظ على لحوم بدون بيانات ببني سويف

صدى البلد

تواصل لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتي كان قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري

قامت اللجنة ، التي يشرف عليها اللواء سامي علام السكرتير المساعد، اليوم ، بحملة رقابة تموينية وصحية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بدائرة مركز ومدينة بني سويف، وفي حضور :أسماء مجدي نائب رئيس  المدينة،أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة،ومسؤولي التموين و جهاز حماية المستهلك ببني سويف وشئون المناطق، وباقي أعضاء اللجنة.

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أسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على كميات من المواد والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات تدل على مصدرها، عبارة عن 150 كجم لحوم مجمدة، بجانب تحرير 24 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، "

من جهته أشار السكرتير العام المساعد، إلى تكليفات المحافظ بتكثيف الحملات على الأسواق والسلع والمحال التجارية لمكافحة الغش التجاري،وضبط السلع منتهية الصلاحية والحيلولة دون إحتكار السلع التموينية والأساسية ، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك بالتوازي مع الحملات التي تنفذها أجهزة وإدارات ومكاتب التموين على مستوى المحافظة ،فى إطار خطة المحافظة في هذا الجانب

 

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