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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: تكريم 3 فرق طبية من العاملين بمبادرة الكشف المبكر والأورام بالفيوم ودمياط

صدى البلد

كرمت وزارة الصحة والسكان، ٣ فرق طبية من العاملين في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، عن شهر فبراير الماضى، بمحافظتى الفيوم ودمياط، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك لجهودهم المبذولة في تقديم كافة الخدمات الطبية داخل المبادرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التكريم يأتي تقديراً لاسهامات تلك الفرق الطبية في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (سرطان الرئة- سرطان القولون- سرطان البروستاتا- سرطان عنق الرحم)، وتحقيق أعلى معدلات للكشف المبكر عن الأورام عن شهر فبراير 2024  والتى كانت الاعلي فى محافظتي الفيوم ودمياط، والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأشار «عبدالغفار» إلى إنه خلال شهر فبراير وصل عدد المستفيدين من خدمات المبادرة بمحافظة الفيوم إلى 214 ألف و457، بينما وصل عدد المستفيدين بمحافظة دمياط إلى 224 ألف و713، مشيراً إلى أن الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية يحقق نسب شفاء تفوق ال 90%.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، الشكر لجميع الفرق الطبية المشاركة في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، داخل المستشفيات، ووحدات الرعاية الأساسية، والفرق المتنقلة، مثنياً على أدائهم المشرف خلال المبادرة لتقديم كافة الخدمات الطبية، من كشف مبكر وتقييم الحالة المرضية وإحالة الحالات لتلقي العلاج.

وأكد «حساني» على دعم القيادة الساسية لاستراتيجية الدولة، لتعظيم دور الكشف المبكر من خلال مبادرات 100 مليون صحة والتوعية، مما يقلل من معدلات الوفاة الناتجة عن بعض الأمراض، وتحسين المؤشرات الصحية للمواطن المصري.

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