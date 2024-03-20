سقوط 7 شهداء جراء قصف منزل شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 7 شهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل سكني شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق متصل أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في فلسطين أن الاحتلال "الإسرائيلي" قتل أكثر من 100 شهيد في 8 مجازر ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" 8 مجازر خَلَّفت أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد.