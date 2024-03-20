تفاصيل تصفية جيش الاحتلال قيادات بارزة في حماس

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إنه عادة ما تكون هناك ضبابية في التعامل مع الأخبار المتعلقة بتصفية قيادات بارزة من حركة حماس خاصة من الجانب الفلسطيني، إذ لم تؤكد أو تنف حركة حماس هذه الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن تل أبيب تزف هذا الخبر للجمهور الإسرائيلي وكأنه إنجاز عسكري جديد يضاف لسلسلة الإنجازات التي تبحث عنها لتحقيق صورة النصر في قطاع غزة بل وتبرر وتزعم أن هناك حركات ومعاقل حركة حماس العسكرية متواجدة في منطقة رفح الفلسطينية، لا سيما أن هذا يبرر نية إسرائيل الاجتياح البري الوشيك لرفح الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه حسب بيانات جيش الاحتلال، والتي صدرت قبل قليل بشراكة مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، فإن هذه العملية تمت مساء الإثنين، ولكن اليوم تم الإفصاح عنها، موضحة في البيان أن طائرات حربية شنت سلسلة من الغارات الجوية على منطقة جاءت إليهم معلومات استخباراتية بأنه يتواجد فيها مسؤولون من لجان الطوارئ التابعة لحركة حماس وأن لهم علاقات بعمل النشطاء في الميدان من حركة حماس.