وجهات نظر مختلفة بشأن حماس .. نتنياهو يكشف تفاصيل خلافه مع بايدن

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، للجمهور الإسرائيلي عن خلافاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس": "في النهاية، قمنا دائمًا بما هو ضروري لسلامتنا، وسنفعل ذلك هذه المرة أيضًا".

وأضاف "في البداية اتفقنا على ضرورة القضاء على حماس، لكن خلال الحرب لم يكن الأمر سرا، كانت لدينا اختلافات في الرأي حول أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".

وتابع قوله "لقد قلت للرئيس: لا يمكن هزيمة حماس دون دخول الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة".

وأشار نتنياهو "في حديثنا الأخير قلت له: من المستحيل استكمال النصر دون دخولنا إلى رفح، وذلك من أجل القضاء على بقية كتائب حماس. وسنفعل الشيء نفسه هذه المرة".